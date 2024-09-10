Роналду о «Золотом мяче»: «Мбаппе может выиграть его следующим. В ближайшие несколько лет за него поборются Холанд, Беллингем, Ямаль – у нового поколения огромный потенциал»

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Криштиану Роналду уверен, что Килиан Мбаппе выиграет «Золотой мяч» в «Реале».

– Какие будут трудности у Мбаппе, что он должен делать?

– Откровенно говоря, думаю, у него все будет хорошо. У клуба отличная, крепкая структура, понимаешь? У них великолепный тренер и президент, который занимает этот пост много лет.

Не думаю, что у него возникнут сложности. Он талантлив и показал все, на что способен. На мой взгляд, он может стать следующим обладателем «Золотого мяча», в следующие несколько лет [на награду будут претендовать] он, возможно, Холанд, Беллингем.

Винисиус.

– Ламин [Ямаль]. Думаю, у нового поколения огромный потенциал. Уверен, у него все будет очень хорошо, – сказал Роналду в беседе с Рио Фердинандом на своем ютуб-канале.

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34 комментария
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Холланду, похоже, не судьба. Даже взяв требл, титул лучшего бомбардира АПЛ и ЛЧ, ему не дали ЗМ. Давно дискредитировавшая себя награда, которую получает самый распиаренный и медийный, а не самый лучший в сезоне.
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Даже Роналду отвечает Ямаль, когда ему пытаются вбросить Винисиуса
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Странно, что Тюкавина не упомянул.
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Ответ Милдронат Бромантанов
Холланду, похоже, не судьба. Даже взяв требл, титул лучшего бомбардира АПЛ и ЛЧ, ему не дали ЗМ. Давно дискредитировавшая себя награда, которую получает самый распиаренный и медийный, а не самый лучший в сезоне.
Видели мы в этом требле Холанда, точнее не видели в решающих матчах!
+6
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+2
Ответ Милдронат Бромантанов
Холланду, похоже, не судьба. Даже взяв требл, титул лучшего бомбардира АПЛ и ЛЧ, ему не дали ЗМ. Давно дискредитировавшая себя награда, которую получает самый распиаренный и медийный, а не самый лучший в сезоне.
С подключением
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Ответ blaugrana_man
Ему его уже в этом году подарят, иначе будет тыкать пальцами в лицо всем подряд и ныть
Есть некая надежда на Родри.
ЗМ Винисиуса это будет хуже чем ЗМ Оуэна.
Игрок абсолютно бездарен вне Реала.
У него ужасная пресса в Бразилии. И вот это может иметь ЗМ как Рональдиньо.
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И не поспоришь - всех перечислил. А борцу с расизмом, видимо, будет не до ЗМ🤣
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Ответ Domian
Что ж этот лучший в сезоне не смог отобраться на главный старт в истории ФИФА ЧМ? Свою лучшесть надо доказывать не только в миллиардном составе Сити. В сезоне 22 - 23 решающим был ЧМ, который твой хохланд смотрел по телевизору.
Когда я говорю что ЧМ это не показатель индивидуального величия и со мной пытаются спорить, меня всегда обнадеживают такие неадекватные комментарии вроде того на который я ответил)
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Классно Криш проигнорил Вини
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Ответ MikhaL
Ну, хоть из этой номинации себя исключил. Шаг за шагом и сборной даст спокойно поиграть, может быть даже выиграть что-нибудь.
Так Роналду был прям хорош в последних играх сборной
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Как сейчас играет Мбаппе не видать ему З.М.
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Ответ Adanilove1991
Комментарий скрыт
А премия называется за волшебство? Не помню ЗМ Окочи, а им восторгался даже Роналдиньо. Или кучи ЗМ Рикельме он вообще пример для сотен топ футболистов. Из современных Неймар в плане именно неожиданных решений он превосходит всех, стабильности и профессионализма нет как у Месси и КР, но так стабильность и профессионализм есть у Холанна и Левы которые недостойны
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Ответ Adanilove1991
Комментарий скрыт
А зм надо вручать только тем,кто творит магию?)) То есть, условный Холланд, опорники по типу Родри, защитники, вратари не имеют права получить зм?
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Потенциал потенциал.. В любом случае зм кому-то дадут. Какой же он тупой, хоть бы что-то дельное, тонкое хоть раз изрек..
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Ответ Overkiller
Я уже устал писать прописную истину. Задача Холланда в топ-матчах стянуть на себя 2-3 защитника чтобы дать свободу АПЗ и вингерам. Поэтому и требл в итоге. Пеп не тупее вас.
Твои слова без каких-то доказательств ничего не стоят!
Так можно и про Заболотного сказать!
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Ответ Muhammad Juraev
Твои слова без каких-то доказательств ничего не стоят! Так можно и про Заболотного сказать!
Глаза раскрой и посмотри эти матчи.
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Ответ Muhammad Juraev
Интересно за что должны давать ЗМ по мнению хейтерков Месси?! За статистику? Так у Месси лучшая статистика и он 9 раз становился лучшим по статистике! За трофеи? Месси самый титулованный футболист в истории! Хейтеркам Месси вообще не угодишь..
А что ты от них хочешь.. Я недавно одному хейтерку Месси по имени Гена сказал, что Месси всегда будет выше Авейру.. Знаешь, что он мне начал втирать?.. Он начал мне рассказывать про рост Авейру и Месси.. Причём на полном серьёзе.. 🙆😂.. А-ха-ха-ха.. 😄🤣
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Ответ Турыст
А что ты от них хочешь.. Я недавно одному хейтерку Месси по имени Гена сказал, что Месси всегда будет выше Авейру.. Знаешь, что он мне начал втирать?.. Он начал мне рассказывать про рост Авейру и Месси.. Причём на полном серьёзе.. 🙆😂.. А-ха-ха-ха.. 😄🤣
А с чего ты решил что Месси лучше Роналду? Он забил 1800 голов? Или раздал 600 ассистов? Показатели +- одинаковы. Чм не выиграл Роналду но 8 раз подряд с унижением из ЛЧ вылетал Месси. Это ему всегда будут припоминать, он не привел 2 клуба к титулу ЛЧ как Рон.
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