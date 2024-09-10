Роналду о «Золотом мяче»: «Мбаппе может выиграть его следующим. В ближайшие несколько лет за него поборются Холанд, Беллингем, Ямаль – у нового поколения огромный потенциал»
Криштиану Роналду уверен, что Килиан Мбаппе выиграет «Золотой мяч» в «Реале».
– Какие будут трудности у Мбаппе, что он должен делать?
– Откровенно говоря, думаю, у него все будет хорошо. У клуба отличная, крепкая структура, понимаешь? У них великолепный тренер и президент, который занимает этот пост много лет.
Не думаю, что у него возникнут сложности. Он талантлив и показал все, на что способен. На мой взгляд, он может стать следующим обладателем «Золотого мяча», в следующие несколько лет [на награду будут претендовать] он, возможно, Холанд, Беллингем.
– Винисиус.
– Ламин [Ямаль]. Думаю, у нового поколения огромный потенциал. Уверен, у него все будет очень хорошо, – сказал Роналду в беседе с Рио Фердинандом на своем ютуб-канале.
ЗМ Винисиуса это будет хуже чем ЗМ Оуэна.
Игрок абсолютно бездарен вне Реала.
У него ужасная пресса в Бразилии. И вот это может иметь ЗМ как Рональдиньо.
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Так можно и про Заболотного сказать!