«Для России открыт весь мир, кроме Европы. Максимум через пару лет после окончания СВО будем играть в международных турнирах». Колосков о бане

Вячеслав Колосков ответил на вопрос о возможности перехода РФС в Азию.

«Тема с переходом в Азию закрыта! Исполком РФС уже давно постановил, что никуда не стоит переходить. Поэтому не надо обсуждать эту ерунду!

Нам сейчас никто не запрещает играть товарищеские матчи. Если с Африкой и Азией можно, то почему нельзя с Южной Америкой? Сыграть с тем же Уругваем и Бразилией. Товарищеские матчи можно играть по всему миру, в этом нас никто не ограничивает. Нельзя играть только в официальных матчах ЧМ или Евро. Получается, что для России открыт весь мир, кроме Европы.

На тему допуска нашей сборной можно рассуждать только после окончания СВО. Это и есть причина, по которой ограничили наше участие. Это невозможность обеспечения безопасности участия нашей команды. Как только закончится СВО, то максимум через пару лет мы будем играть на международных соревнованиях», – сказал почетный президент РФС.