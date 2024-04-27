Колосков о концепции РФС: «Есть ощущения, что мы все-таки готовимся к Евро-2028. Если СВО закончится в этом году, нас могут допустить к отбору»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Вячеслав Колосков ЧМ-2030 Политика Р-Спорт Евро-2028 Футбол

Вячеслав Колосков высказался о возвращении сборной России на международные турниры.

Ранее исполком Российского футбольного союза утвердил концепцию деятельности сборной в период санкций и отстранения от международных соревнований. Ориентиром для возвращения является отборочный турнир чемпионата мира 2030 года, который стартует осенью 2028-го.

«У меня есть ощущения, что мы все-таки готовимся к чемпионату Европы 2028 года. Но конкретной даты быть не может, потому что здесь слишком много составляющих.

Все зависит от того, как долго будет продолжаться специальная военная операция. Если она закончится в этом году, то я убежден, что мы уже будем участвовать в отборе к этому чемпионату Европы. С моей точки зрения, это самая реальная дата – 2028 год. Отборочные игры начнутся в 2026 году, и мы в таком случае уже можем быть к ним допущены», – сказал почетный президент РФС

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6 комментариев
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они в каком-то иллюзорном мире живут?
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СВО: есть начало, но нет конца.
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Закончится одно- начнется следующее. Заводы военные не остановишь так просто
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Ответ 4sb5fzdm98
Он что-то знает про здоровье бункерного🌚
Заглянул в холодильник одним глазком.
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Есть хорошее четырехстишие у Губермана про деменцию...Увы, это она
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