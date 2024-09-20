Колосков о возвращении России после бана: «Как только закончится СВО, через два года нас вернут»
Вячеслав Колосков сделал прогноз на возвращение России в международные турниры.
– Есть надежда, что Россию вернут в международные турниры в обозримом будущем?
– Мой личный расчет такой: как только закончится СВО, через два года нас вернут, – сказал почетный президент РФС.
Колосков о ЧМ-2018: «Сразу после него Россию полюбили. ФИФА признал его лучшим за всю историю, не говоря о тех, кто тут был»
Колосков считает, что Fan ID не ударил по российскому футболу: «Посещаемость выровнялась, люди стали забывать обиды. Нет хулиганства, стычек и агрессии. Задача выполнена»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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