Колосков о возвращении России после бана: «Как только закончится СВО, через два года нас вернут»

Вячеслав Колосков сделал прогноз на возвращение России в международные турниры.

– Есть надежда, что Россию вернут в международные турниры в обозримом будущем?

– Мой личный расчет такой: как только закончится СВО, через два года нас вернут, – сказал почетный президент РФС .

Колосков о ЧМ-2018: «Сразу после него Россию полюбили. ФИФА признал его лучшим за всю историю, не говоря о тех, кто тут был»

Колосков считает, что Fan ID не ударил по российскому футболу: «Посещаемость выровнялась, люди стали забывать обиды. Нет хулиганства, стычек и агрессии. Задача выполнена»