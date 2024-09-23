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  • Холанд пропустит матч с «Уотфордом» в Кубке лиги из-за похорон друга семьи. Форвард «Ман Сити» вернется к игре с «Ньюкаслом»
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Холанд пропустит матч с «Уотфордом» в Кубке лиги из-за похорон друга семьи. Форвард «Ман Сити» вернется к игре с «Ньюкаслом»

Эрлинг Холанд пропустит матч Кубка английской лиги.

На этой неделе состоятся похороны давнего друга отца футболиста Ивара Эггья. Клуб разрешил Эрлингу пропустить игру против «Уотфорда», которая пройдет 24 сентября. Форвард отравился в Норвегию. 

Ожидается, что Холанд сможет принять участие в матче против «Ньюкасла» в АПЛ 28 сентября. 

В текущем розыгрыше Премьер-лиги норвежец провел 5 матчей и забил 10 голов. Его статистика – здесь

Гвардиола считает, что потерявший друга Холанд в лучшей форме за период в «Сити»: «Он потрясающее оружие. Надо быть сильным, на 90 минут забывать о личной жизни, если она бьет тебя в лицо»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Manchester Evening News
logoУотфорд
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoЭрлинг Холанд
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