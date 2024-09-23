Раскладываем 100 голов Холанда за «Сити». Как и кому он забивал?

Эрлинг Холанд крушит соперников и генерирует обновления для статистических сервисов. В воскресенье пострадал «Арсенал» – именно Эрлинг открыл счет в главном матче тура. Гол в ворота Давида Райи стал не только десятым в пяти турах (как вам темп в два гола за игру?), но и сотым за «Сити» во всех турнирах.

Посмотрим на них детальнее.

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