Гвардиола считает, что потерявший друга Холанд в лучшей форме за период в «Сити»: «Он потрясающее оружие. Надо быть сильным, на 90 минут забывать о личной жизни, если она бьет тебя в лицо»

Пеп Гвардиола считает, что Эрлинг Холанд играет за «Сити» лучше, чем когда-либо.

Нападающий сделал дубль в игре с «Брентфордом » (2:1) – теперь у него 9 голов в 4 турах АПЛ .

«Думаю, он в лучшей форме, но прошло всего четыре матча, не так много.

Я не спрашивал, готов ли он [играть после смерти друга семьи ]. Если бы он не был готов, то пришел бы ко мне.

Он потрясающее оружие. Конечно, ему тяжело. Мы стараемся заботиться обо всех и остаемся рядом, когда у кого-то возникают проблемы.

Нужно быть сильным. Возможно, надо на 90 минут забывать о личной жизни, если она бьет тебя в лицо», – сказал главный тренер «Манчестер Сити ».