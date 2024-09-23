Тимощук о словах Глушенкова про сборную: «Интервью не выходило за рамки приличия. Есть моменты, которые пытаются раскачать. У Максима четкий посыл про готовность играть»

Анатолий Тимощук высказался о словах Максима Глушенкова о сборной России.

– На Максима Глушенкова многие набросились после его слов о сборной. Как вы к ним отнеслись?

– Это человеческая позиция Максима. Думаю, он был просто очень расстроен тем, что получил травму и не поехал в сборную.

Может, накипело из-за того, что в прессе говорят о конфликтах с тренером. У него же есть четкий посыл про готовность играть за сборную. Уверен, если бы не травма, он бы получил вызов и поехал.

Я не собираюсь критиковать его за такие слова. У нас прекрасная атмосфера в коллективе, и мы его поддерживаем. Интервью с Максимом не выходило за рамки приличия. Есть тренерский штаб сборной, есть какие-то моменты, которые пытаются раскачать. Но я этим заниматься не хочу, – сказал тренер «Зенита ».

Глушенков, Батраков, Миранчук, Онугха, Чалов, Сафонов, Головин, Зиньковский, Максименко – в расширенном составе сборной России на октябрьский сбор