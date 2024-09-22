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  • Геннадий Орлов: «Глушенков не отказывался от игр за сборную России. Тему раздули. У нас свобода слова, его спросили – он ответил»
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Геннадий Орлов: «Глушенков не отказывался от игр за сборную России. Тему раздули. У нас свобода слова, его спросили – он ответил»

Геннадий Орлов оценил слова Максима Глушенкова о сборной России.

Полузащитник «Зенита» в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что матчи национальной командой с Вьетнамом и Таиландом его не мотивируют. По словам футболиста, вместо этого он лучше будет тренироваться в клубе с Клаудиньо, Барриосом и Кассьерой.

«Слова Глушенкова о том, что матчи национальной команды с Вьетнамом и Таиландом его не мотивируют, и вместо этого он лучше будет тренироваться в «Зените» с Венделом, Клаудиньо, Барриосом Кассьеррой? Послушайте, но он же не отказывался от сборной! Зачем же это так раздули и преподнесли? С Вьетнамом он не играл из-за травмы.

Глушенков сказал, исходя из практических соображений. В этом смысле тренироваться с бразильцами для него лучше, выгоднее, чем лететь играть с Вьетнамом. Но он же не заявлял, что не хочет выступать за национальную команду! А тут его сразу обвинили в отсутствии патриотизма... По-моему, эта тема раздута. Максим имел в виду только спортивную составляющую. Неужели он такой глупый, что откажется выступать за сборную?

Следовало ли ему высказаться осторожнее? У нас свобода слова. Его спросили – он ответил. Тут я не вижу никакого вызова остальным. А главное – давайте судить футболиста и человека по поступкам, а не по словам», – сказал комментатор. 

Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoГеннадий Орлов
logoСпорт-Экспресс
logoМаксим Глушенков
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