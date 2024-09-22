Медведев о словах Глушенкова: «Ничего оскорбительного для сборной и страны нет. У нас любят искать черную кошку в темной комнате, когда ее там нет»
Александр Медведев оценил слова Максима Глушенкова про сборную России.
Полузащитник «Зенита» в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что матчи национальной командой с Вьетнамом и Таиландом его не мотивируют. По словам футболиста, вместо этого он лучше будет тренироваться в клубе с Клаудиньо, Барриосом и Кассьерой.
«У нас любят искать черную кошку в темной комнате, когда ее там нет. Единственное, что сказал Максим, так это то, что играть против Вьетнама или Таиланда ему менее интересно, чем тренироваться с одноклубниками.
Это только отражает тот факт, признанный, в том числе, Валерием Карпиным: к сожалению, нам очень трудно находить подходящих по спортивному уровню спарринг-партнеров. Не вижу ничего оскорбительного в словах Максима для нашей сборной и страны», — заявил председатель правления «Зенита».
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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