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Медведев о словах Глушенкова: «Ничего оскорбительного для сборной и страны нет. У нас любят искать черную кошку в темной комнате, когда ее там нет»

Александр Медведев оценил слова Максима Глушенкова про сборную России.

Полузащитник «Зенита» в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что матчи национальной командой с Вьетнамом и Таиландом его не мотивируют. По словам футболиста, вместо этого он лучше будет тренироваться в клубе с Клаудиньо, Барриосом и Кассьерой.

«У нас любят искать черную кошку в темной комнате, когда ее там нет. Единственное, что сказал Максим, так это то, что играть против Вьетнама или Таиланда ему менее интересно, чем тренироваться с одноклубниками.

Это только отражает тот факт, признанный, в том числе, Валерием Карпиным: к сожалению, нам очень трудно находить подходящих по спортивному уровню спарринг-партнеров. Не вижу ничего оскорбительного в словах Максима для нашей сборной и страны», — заявил председатель правления «Зенита».

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoВалерий Карпин
logoАлександр Медведев
logoМаксим Глушенков
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