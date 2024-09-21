«Глушенкову вообще не место в российском футболе, может. Игра за свою страну – вершина карьеры, ты ее представляешь, а не себя». Широков о словах хавбека «Зенита»

Роман Широков допустил, что Максиму Глушенкову лучше покинуть Россию.

Ранее полузащитник «Зенита» заявил об игре сборной России со Вьетнамом: «Интереснее с бразильцами «Зенита» потренироваться».

«Я считаю, что вершина карьеры любого футболиста – это вызов в национальную сборную, игра за свою страну. Ты ее представляешь, а не себя.

Если Глушенков так говорит про сборную, то, не знаю, может, ему вообще не место в российском футболе», – сказал бывший полузащитник «Зенита ».