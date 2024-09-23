Микель Артета: «Жду, что в 100 матчах АПЛ будут удаления – 11 игроков против 10 или 10 на 9. Посмотрим»
Микель Артета ожидает большого количества удалений в этом сезоне АПЛ.
Вчера «Арсенал» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (2:2) в 5-м туре Премьер-лиги. В концовке 1-го тайма «канониры» остались в меньшинстве после удаления Леандро Троссарда.
Матч обслуживала бригада судей под руководством Майкла Оливера.
«Подобное произошло уже во второй раз. [Сейчас] я ожидаю, что 100 матчей АПЛ будут сыграны в 11 игроков против 10 или 10 на 9. Посмотрим», – сказал главный тренер «Арсенала» в интервью Sky Sports.
Артета про удаление Троссарда за отброшенный мяч: «Подобное произошло дважды в пяти матчах. Видеть это в лучшей лиге мира тревожно. И в полном составе очень тяжело, в меньшинстве – невозможно»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Daily Mail
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