Пеп о том, что Оливер подозвал Уокера к себе перед 1-м голом «Арсенала»: «Кайлу пришлось отойти на 20 миль от позиции. Скажу игрокам, чтобы не подходили к судье, когда он зовет»

Пеп Гвардиола недоволен эпизодом с участием арбитра в матче с «Арсеналом».

Судья Майкл Оливер подозвал к себе капитана «Манчестер Сити» Кайла Уокера перед первым голом «Арсенала», из-за чего он не успел вернуться на позицию. Гвардиола и футболисты «Сити» были недовольны, что «Арсенал» без свистка разыграл мяч в центре поле незадолго до гола Калафьори. В конечном счете матч завершился со счетом 2:2.

«Меня беспокоит то, что судья попросил Уокера отойти на 20 миль от его позиции. Возможно, нужно было подождать, но в целом мы должны были быть лучше организованы. Не знаю, возможно, Эдерсона заблокировали во время второго гола, но мы должны были лучше обороняться против Габриэля , а Кайл этого не сделал.

Если они играют против нас подобным образом, мы должны с этим справиться. И мы это сделали. Если Кайл не может находиться там, Рубен [Диаш ] и Ковачич должны организоваться в отсутствие Родри. Один игрок должен быть впереди, чтобы не допустить быстрых ударов – попытаться избежать желтой карточки, но быть там.

Всегда есть вещи, которые можно сделать лучше. Но в следующий раз я скажу своим игрокам, чтобы они не подходили к судье, когда он скажет подойти и поговорить с ним. Мы не будем этого делать, пусть судья подходит сам», – заявил главный тренер «Манчестер Сити».

Бернарду после 2:2 о голах «Арсенала»: «Судья подозвал Уокера и не позволил ему вернуться на свою позицию. Второй мяч – блокировка вратаря. А затем им дали тянуть время»