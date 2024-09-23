Кин про 2:2: «Арсенал» был хорош, но «Сити» сыграл слабо – ни движения, ни смещений, ни перехватов. Роль запасных в конце сезона будет огромной»
Команды сыграли вничью (2:2) в 5-м туре АПЛ. «Сити» в большинстве сравнял счет на 98-й минуте благодаря голу Джона Стоунза.
«Случаи, когда команды могли добиться результата вдесятером, происходили и раньше. Послушайте, «Арсенал» действовал хорошо, но «Сити» был очень слаб – ни движения, ни смещений, ни перехватов. Это была скорее плохая игра «Манчестер Сити», чем блестящая оборона «Арсенала».
Это также напоминание всем, что мы смотрим на состав – Грилиш выходит на поле и влияет на игру, Стоунз, другие игроки со скамейки запасных – они будут оказывать огромное влияние в конце сезона», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» в эфире Sky Sports.
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