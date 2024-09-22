Артета про 2:2 с «Сити»: «Горжусь «Арсеналом», сделанное поражает. Мы отыграли 56 минут в меньшинстве на «Этихаде» против лучшей команды мира – это чудо»

Микель Артета доволен действиями «Арсенала» в матче с «Манчестер Сити» (2:2).

«Я горжусь командой. Мы сыграли в тяжелых условиях против лучшей команды мира. Мы повели 2:1, и дальше была уже другая история, о которой я предпочитаю не говорить (имеется в виду удаление Леандро Троссарда – Спортс”).

Очевидно, то, что мы отыграли 56 минут в меньшинстве на «Этихаде », уже чудо. То, что мы сделали, поражает», – сказал главный тренер «Арсенала ».