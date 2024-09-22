Артета про 2:2 с «Сити»: «Горжусь «Арсеналом», сделанное поражает. Мы отыграли 56 минут в меньшинстве на «Этихаде» против лучшей команды мира – это чудо»
Микель Артета доволен действиями «Арсенала» в матче с «Манчестер Сити» (2:2).
«Я горжусь командой. Мы сыграли в тяжелых условиях против лучшей команды мира. Мы повели 2:1, и дальше была уже другая история, о которой я предпочитаю не говорить (имеется в виду удаление Леандро Троссарда – Спортс”).
Очевидно, то, что мы отыграли 56 минут в меньшинстве на «Этихаде», уже чудо. То, что мы сделали, поражает», – сказал главный тренер «Арсенала».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
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