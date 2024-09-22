Артета про удаление Троссарда за отброшенный мяч: «Подобное произошло дважды в пяти матчах. Видеть это в лучшей лиге мира тревожно. И в полном составе очень тяжело, в меньшинстве – невозможно»

Микель Артета прокомментировал удаление Леандро Троссарда в игре с «Ман Сити».

Матч обслуживала бригада судей под руководством Майкла Оливера .

«Ситуация с красной карточкой совершенно очевидная, мне незачем тут что-либо говорить. Совершенно понятно, что думают люди.

Это не моя работа – приходить и давать оценку тому, что произошло. Моя работа – выживать в едва ли не самых сложных условиях в течение 55 минут и стараться сделать все необходимое, чтобы спастись.

Остальное – это не мое дело, но подобное произошло уже дважды в пяти матчах. Видеть это в лучшей лиге мира тревожно.

Красная карточка сделала ситуацию невыносимой. В полном составе играть очень, очень, тяжело, в меньшинстве – невозможно. Вдесятером приходится постоянно защищать вратарскую площадь», – сказал главный тренер «Арсенала» в эфире Sky Sports.

Троссард получил вторую желтую, отбросив мяч в конце 1-го тайма игры «Арсенала» с «Ман Сити»

Райс получил вторую желтую в матче с «Брайтоном», откинув мяч в сторону перед штрафным соперника. Велтман ударил хавбека «Арсенала» по ноге