Артета про удаление Троссарда за отброшенный мяч: «Подобное произошло дважды в пяти матчах. Видеть это в лучшей лиге мира тревожно. И в полном составе очень тяжело, в меньшинстве – невозможно»
Матч обслуживала бригада судей под руководством Майкла Оливера.
«Ситуация с красной карточкой совершенно очевидная, мне незачем тут что-либо говорить. Совершенно понятно, что думают люди.
Это не моя работа – приходить и давать оценку тому, что произошло. Моя работа – выживать в едва ли не самых сложных условиях в течение 55 минут и стараться сделать все необходимое, чтобы спастись.
Остальное – это не мое дело, но подобное произошло уже дважды в пяти матчах. Видеть это в лучшей лиге мира тревожно.
Красная карточка сделала ситуацию невыносимой. В полном составе играть очень, очень, тяжело, в меньшинстве – невозможно. Вдесятером приходится постоянно защищать вратарскую площадь», – сказал главный тренер «Арсенала» в эфире Sky Sports.
Троссард получил вторую желтую, отбросив мяч в конце 1-го тайма игры «Арсенала» с «Ман Сити»
Райс получил вторую желтую в матче с «Брайтоном», откинув мяч в сторону перед штрафным соперника. Велтман ударил хавбека «Арсенала» по ноге
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий