Троссард получил вторую желтую, отбросив мяч в конце 1-го тайма игры «Арсенала» с «Ман Сити»
«Арсенал» остался в меньшинстве в конце первого тайма матча 5-го тура АПЛ.
На 8-й добавленной минуте вингер Леандро Троссард на своей половине поля врезался в спину хавбеку «Манчестер Сити» Бернарду Силве, а затем отбросил мяч, задержав возобновление игры.
Главный судья Майкл Оливер показал бельгийцу желтую карточку, которая стала для того второй.
После первого тайма «Арсенал» обыгрывает «горожан» со счетом 2:1.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sports”
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости