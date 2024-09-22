Троссард получил вторую желтую, отбросив мяч в конце 1-го тайма игры «Арсенала» с «Ман Сити»

«Арсенал» остался в меньшинстве в конце первого тайма матча 5-го тура АПЛ.

На 8-й добавленной минуте вингер Леандро Троссард на своей половине поля врезался в спину хавбеку «Манчестер Сити » Бернарду Силве , а затем отбросил мяч , задержав возобновление игры.

Главный судья Майкл Оливер показал бельгийцу желтую карточку, которая стала для того второй.

После первого тайма «Арсенал » обыгрывает «горожан» со счетом 2:1.