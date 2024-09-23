Холанд первым в истории АПЛ забил 10 голов в стартовых 5 турах
Эрлинг Холанд открыл счет в матче с «Арсеналом» (2:2).
Форвард «Манчестер Сити» первым в истории АПЛ забил 10 голов в стартовых 5 турах.
Норвежец отличился в каждой из пяти игр в чемпионате в этом сезоне, в том числе сделал два хет-трика.
Подробнее статистика 24-летнего футболиста – здесь.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: BBC
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