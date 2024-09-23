Холанд первым в истории АПЛ забил 10 голов в стартовых 5 турах

Эрлинг Холанд открыл счет в матче с «Арсеналом» (2:2).

Форвард «Манчестер Сити » первым в истории АПЛ забил 10 голов в стартовых 5 турах.

Норвежец отличился в каждой из пяти игр в чемпионате в этом сезоне, в том числе сделал два хет-трика.

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