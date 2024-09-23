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Холанд первым в истории АПЛ забил 10 голов в стартовых 5 турах

Эрлинг Холанд открыл счет в матче с «Арсеналом» (2:2).

Форвард «Манчестер Сити» первым в истории АПЛ забил 10 голов в стартовых 5 турах.

Норвежец отличился в каждой из пяти игр в чемпионате в этом сезоне, в том числе сделал два хет-трика.

Подробнее статистика 24-летнего футболиста – здесь.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: BBC
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
рекорды
logoЭрлинг Холанд
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