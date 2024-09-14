9 голов Холанда в первых 4 турах – рекорд АПЛ
Эрлинг Холанд стал первым, кто забил 9 голов в первых 4 турах АПЛ.
Сегодня форвард «Манчестер Сити» сделал дубль в игре с «Брентфордом» (2:1). Ранее он забил по три гола «Ипсвичу» и «Вест Хэму», а также один раз поразил ворота «Челси».
9 голов в 4 турах с начала чемпионата – рекорд АПЛ.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Squawka Football
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