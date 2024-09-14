9 голов Холанда в первых 4 турах – рекорд АПЛ

Эрлинг Холанд стал первым, кто забил 9 голов в первых 4 турах АПЛ.

Сегодня форвард «Манчестер Сити » сделал дубль в игре с «Брентфордом » (2:1). Ранее он забил по три гола «Ипсвичу» и «Вест Хэму», а также один раз поразил ворота «Челси».

9 голов в 4 турах с начала чемпионата – рекорд АПЛ .