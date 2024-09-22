Холанд забивает больше всех команд АПЛ. Что дало такую форму?

Перечисляет Слава Палагин.

Эрлинг Холанд в устрашающей форме на старте сезона. Перед началом пятого тура в АПЛ не было команды, которая бы забила больше норвежца:

Это ранит даже самолюбие Пепа. Каталонец на днях жаловался, что за всю карьеру забил 11 мячей – всего на 2 больше, чем у Холанда в начале АПЛ. Гвардиола работает с Эрлингом уже третий сезон, но даже его удивляет такая форма.

Пока Холанд не перекрыл результат Пепа, перечислим главные секреты норвежца.

1. Самый длинный отпуск за 7 лет. Сам Эрлинг говорит, что все еще мечтает о крупном турнире с Норвегией, но пока использует слабость сборной на клубном уровне. Ассоциация профессиональных игроков (FIFPro) напрямую связывает успехи Холанда с отпуском, который был у него в межсезонье:

«Здорово зайти в раздевалку и услышать от кого-то из партнеров, как он скучал по тренировкам и матчам. Вот что игроки, получившие полноценный отдых, чувствуют, когда возвращаются из отпусков. На примере Эрлинга вы видите, к чему это может привести. Он снова та голевая машина, которую мы видели в его первом сезоне в Англии. То же самое относится к Мо Салаху. Он тоже получил полноценный отдых, и теперь вы можете видеть его лучшую версию», – отмечал один из руководителей FIFPro Махета Моланго.

Связь видят и партнеры Холанда. Вот что недавно рассказывал Родри: «Эрлинг – эталонный пример того, почему игрокам так важен перерыв от футбола. У него был полноценный отпуск, и вы видите, как это повлияло на его игру. Поэтому мы просим сократить количество матчей».

Показательно, что корреляцию разглядел именно Родри – человек, который чуть ли не больше всех настрадался от напряженного календаря. В прошлом сезоне испанец публично просил пропустить один из матчей «Сити». Этим летом по просьбе игрока Пеп продлил ему отпуск и вообще не задействовал в стартовых матчах. В общем Родри точно знает, о чем говорит.

2. Отпуск – преимущество Холанда и Салаха перед остальными игроками. В случае с Эрлингом это было еще и шансом залечить болячки. Вот что по этому поводу говорит Пеп: «Я не прошу его забивать по 2-3 мяча за игру, но его форма напрямую связана с тем, что он больше не чувствует боли. Больше никаких мышечных проблем, никакой усталости. Его тело больше не ноет. Когда игрока ничего не беспокоит, он и выдает такие отрезки, как Холанд сейчас».

Эрлинг солидарен: «Я и правда не чувствую боли – пожалуй, впервые за долгое время. Благодаря этому могу ставить перед собой более высокие цели и не ограничивать себя в игре, держа в уме какие-то проблемы. У меня была полноценная предсезонка – наверное, в этом главный секрет».

В «Сити» сейчас особенно чутки к состоянию Холанда. Речь даже не про результативность, а про отсутствие альтернатив. В прошлом сезоне, когда норвежец не играл, его мог подменить Хулиан Альварес. Теперь у Пепа нет нападающего на замену, поэтому форма Холанда приобретает еще более важное значение.

3. На примере Холанда Пеп любит повторять, что высокорослые игроки дольше низких набирают форму: им нужно не только тренироваться, но и проходить дополнительные процедуры.

Сейчас Эрлинг может потратить это время на отработку навыков – важный аспект, учитывая пунктик норвежца на саморазвитии.

«Эрлинг остается на 20-30 минут после тренировки, чтобы дополнительно поработать над завершением, техникой и короткими пасами. В прошлом сезоне он ни разу так не делал, потому что почти все время чувствовал усталость или дискомфорт», – говорит Пеп.

4. Свободное время свежий Холанд тратит не только на тренировки, но и на анализ соперников – еще одна роскошь для современных игроков. Плоды этой работы были видны по матчу с «Челси».

Эрлинг объяснял: «В прошлом году Санчес сделал отличный сэйв после моего удара, потому что он старается как можно дольше оставаться на линии. Именно поэтому сейчас я сделал несколько дополнительных касаний, чтобы он выдернулся навстречу. Я точно знал, как сыграть!»

5. Вероятно, сочетание всех этих факторов повлияло и на реализацию Эрлинга. Прошлый сезон – первый в карьере норвежца, когда наблюдалось расхождение между ожидаемыми голами и реальными. Эрлинг впервые оказался в минусе. Начал меньше забивать, несмотря на то, что качество моментов осталось на том же уровне.

Сейчас Эрлинг снова в плюсе. Модель от Understat оценивает все его моменты в АПЛ всего в 4,54 xG. Модель от FBref дает чуть больше – 4,8 xG. Холанд перекрывает любую. В этом сезоне у него уже три гола, вероятность которых машина оценивала меньше 10%. Столько же было за весь прошлый.

Гол «Ипсвичу» из-за штрафной – главный в коллекции и самый маловероятный за все время Холанда в АПЛ. Модель Understat оценила удар в 0,03 xG (или 3% вероятности).

6. Недооцененная деталь реализации Холанда – новый подход к выходам один на один.

Одна из претензий к Эрлингу в этом направлении – предсказуемость и отсутствие плана Б. Как правило, не выдумывает и заканчивает моменты ударом в угол или между ног вратарю. Сейчас появилось разнообразие, которого так не хватало.

Три гола из девяти в этом сезоне – подсечки над вратарями. В случае с Робером Санчесом из «Челси» – результат анализа перед игрой. В случае с Лукашем Фабьянски из «Вест Хэма» и Марком Флеккеном из «Брентфорда» – вероятно, попытка запутать вратарей. Поляк вышел на поле после перерыва – уже увидев, как Холанд в традиционной манере прошил Альфонса Ареоля. Флеккен в прошлом сезоне тоже пропустил в довольно стандартной манере:

Вероятно, вратарь запомнил, поэтому в этот раз Холанд выбрал другой вариант:

7. Генерировать еще больше моментов для Холанда призвана и новая структура атак «Сити». Она включает в себя сразу трех десяток. Не всегда все располагаются под Холандом, но стартуют именно в опорной соперника:

По словам Пепа, одна из целей – кормить Эрлинга мячами: «Как команда мы должны еще чаще пасовать на него. В новой структуре и с такими игроками, как Рико, Кевин, Бернарду и Гюндо, мы можем создавать еще больше моментов. Каждый из этой четверки хорош в ограниченных пространствах».

Вероятно, у изменений еще два мотива. Во-первых, Холанду теперь вообще не нужно опускаться за мячом – с тремя десятками на подхвате это, вероятно, будет даже вредить. Может сохранять энергию на открывания в штрафной и еще лучше считывать пространство. Тройка десяток уже выступает как приманка и облегчает Эрлингу задачу.

Во-вторых, Холанд может выстроить связь с разными по типажу игроками. В предыдущих вариациях его кормили мячами только два плеймейкера. Теперь – трое. Самый неожиданный союзник Эрлинга на старте сезона – Рико Льюис. Англичанин стартует как крайний защитник, но в процессе превращается в одну из десяток, причем с недооцененными рывками в штрафную. Холанд ему либо подыгрывает, либо пользуется пространством, которое Рико создал.

8. Интригующий вопрос – как соперники отреагируют на форму Холанда. Возможное решение подкинули последние матчи «Сити» – против «Брентфорда» и «Интера». Эрлинг был опасен и против них («Брентфорду» положил два), но получил сильно меньше моментов, чем привык на старте сезона.

Общая черта двух команд – схема 5-3-2 в позиционной обороне. В теории дает хорошую защиту против новой структуры Пепа: тройка опорников может разобрать тройку десяток «Сити», а Холанда в свою очередь сторожит тройка ЦЗ.

Очевидно, что для реализации плана нужна сыгранность и хорошая химия между игроками. У «Интера» и «Брентфорда» есть это преимущество – схема знакома им уже несколько лет. Даже они не смогли оставить Холанда совсем без моментов, но показательно, что Эрлинг страдал против них и в предыдущих матчах (против «Интера» – в финале ЛЧ, против «Брентфорда» – в первом сезоне).

9. В чем Холанд еще может прибавить? Пеп считает, что такой аспект есть:

«Мне нравится, когда он бежит на защитников, которые думают, что делать с мячом. Просто представьте: у вас мяч, а на вас летит человек габаритов Эрлинга. Страшновато. К тому же это может помочь и нам, и ему забивать больше. Я никогда в жизни не стану его критиковать за то, что он не забил. А вот за нежелание прессинговать обязательно устрою взбучку. Это даже не обсуждается».

На старте сезона «Сити» уже несколько раз забивал после эпизодов прессинга. Один из мячей пришел после прессинга Холанда. Загнал Уэсли Фофана из «Челси» в угол и вынудил выбить мяч – Матео Ковачич не только забрал подбор, но и легко прошелся к воротам.

10. Матч с «Арсеналом» – возможно, главный вызов для Холанда прямо сейчас. В прошлом сезоне норвежец завершил без ударов всего две игры – и обе против команды Артеты.

Пеп рассказывал, что представляет особую сложность: «Салиба и Габриэл невероятно сфокусированы на нем. Это даже не игра 1-в-1. Слишком часто для Эрлинга это 1-в-2. Когда защитникам помогает Райс, доходит до 1-в-3. Вот почему их так сложно вскрыть».

Холанд восстанавливается после игр инфракрасной лампой. Это зачем?

Фото: Gettyimages /Clive Mason Viscontiart/Keystone Press Agency, IMAGO/Ian Stephen/Global Look Press ; East News /Oli SCARFF / AFP, Paul Terry/Sportimage/Cal Sport Media