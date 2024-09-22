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  • Марселино про 1:5 с «Барселоной»: «Слишком крупный счет для того, что мы видели. «Вильярреал» выбросил полотенце после отмены гола Барри, когда могло быть 2:3»
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Марселино про 1:5 с «Барселоной»: «Слишком крупный счет для того, что мы видели. «Вильярреал» выбросил полотенце после отмены гола Барри, когда могло быть 2:3»

Марселино считает, что отмененный гол сломил «Вильярреал» в матче с «Барселоной».

В матче 6-го тура АПЛ «Вильярреал» проиграл со счетом 1:5. При этом три гола команды в этой игре были отменены из-за офсайдов.

«Очень красивый матч для зрителя, один из лучших в этом сезоне Ла Лиги. У обоих команд было много моментов, но «Барса» была точнее. Мы не должны искать оправдания своим ошибкам в обороне, хотя я доволен сегодняшним матчем.

Игра шла, пока гол Барри, который сделал бы счет 2:3, не был отменен – после этого момента мы уже выбросили полотенце. Потому что у нас были моменты, но соперник нас наказал. Мы пока не поняли, хорошо это или плохо.

Итоговый счет был слишком крупным для того, что мы увидели, но мы играли против успешной «Барсы». Мы не должны зацикливаться на этом. Я горжусь своей работой и проведенной игрой. Меня больше огорчает наш оборонительный баланс. Против большой команды это было заметно. В этой игре было два разных матча», – сказал главный тренер «Вильярреала».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
logoБарселона
logoВильярреал
logoМарселино Гарсия Тораль
logoЛа Лига
logoТьерно Барри
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