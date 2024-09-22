Три гола «Вильярреала» в ворота «Барсы» были отменены бригадой Бускетса из-за офсайда после ВАР

«Вильярреал» трижды забил «Барселоне» из офсайда.

В матче 6-го тура Ла Лиги хозяева сумели поразить ворота каталонцев четыре раза, однако в трех случаях главный арбитр Матео Бускетс отменил голы после консультации с ВАР, зафиксировав положение вне игры – на 8-й, 50-й и 68-й минутах.

«Барселона » на данный момент обыгрывает «Вильярреал » (5:1, второй тайм).