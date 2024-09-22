Три гола «Вильярреала» в ворота «Барсы» были отменены бригадой Бускетса из-за офсайда после ВАР
«Вильярреал» трижды забил «Барселоне» из офсайда.
В матче 6-го тура Ла Лиги хозяева сумели поразить ворота каталонцев четыре раза, однако в трех случаях главный арбитр Матео Бускетс отменил голы после консультации с ВАР, зафиксировав положение вне игры – на 8-й, 50-й и 68-й минутах.
«Барселона» на данный момент обыгрывает «Вильярреал» (5:1, второй тайм).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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