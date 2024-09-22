Рафинья о 5:1 с «Вильярреалом»: «Мой лучший старт сезона. Я был болельщиком «Барселоны» с детства, поэтому поцеловал эмблему. Мы посвящаем победу тер Стегену»

Рафинья назвал старт нынешнего сезона лучшим в своей карьере.

Вингер «Барселоны» сделал дубль в матче с «Вильярреалом » (5:1). На счету бразильца 5 голов и две голевые передачи в 6 матчах Ла Лиги .

Во втором тайме голкипер «Барселоны» получил повреждение, неудачно приземлившись после выхода на перехват навеса. Его унесли на носилках.

«Мы хорошо сыграли после Лиги чемпионов. Есть игроки, которые играют не часто, но они тренируются как никогда и ждут своего шанса. У нас отличная команда с высоким уровнем мастерства, и каждый может выйти в стартовом составе.

С тех пор как я играю за «Барселону», это мой лучший старт сезона. Я забил два гола и очень доволен, но еще больше рад победе команды и тому, что мы продолжаем набирать очки. Мы очень рады. Нужно уже думать о среде.

Особенно приятно носить капитанскую повязку. Я был болельщиком «Барселоны» с детства. Игроки, которые вдохновляли меня, играли в «Барселоне». Меня переполняет эмоциями каждый раз, когда я надеваю эту футболку. Поэтому я поцеловал эмблему.

Мы посвящаем победу тер Стегену. Он особенный человек как на поле, так и за его пределами. Эту победа на 100% принадлежит ему», – сказал Рафинья .

Тер Стеген может пропустить 8 месяцев из-за травмы колена