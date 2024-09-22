У Рафиньи 7 (5+2) очков в 6 матчах Ла Лиги этого сезона. Это третий результат в «Барсе» после Ямаля и Левандовски – у обоих по 8
Рафинья – третий игрок в «Барсе» по «гол+пас» в Ла Лиге.
Бразилец сделал дубль в матче 6-го тура с «Вильярреалом» (5:1).
На счету Рафиньи теперь 5 голов и 2 голевые передачи в 6 играх Ла Лиги текущего сезона.
Среди игроков «Барселоны» больше результативных баллов только у Ламина Ямаля (3+5) и Роберта Левандовски (6+2) – у обоих по 8 очков.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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