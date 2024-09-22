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  • Гафин о 2:2 со «Спартаком»: «Динамо» пропустило два дешевых мяча. Судейством недовольны – Иванов не дал желтую Бонгонда, а в эпизоде с игроком «Динамо» трактовал такой же момент иначе»
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Гафин о 2:2 со «Спартаком»: «Динамо» пропустило два дешевых мяча. Судейством недовольны – Иванов не дал желтую Бонгонда, а в эпизоде с игроком «Динамо» трактовал такой же момент иначе»

Дмитрий Гафин раскритиковал судейство в матче «Динамо» – «Спартак».

Матч 9-го тура Мир РПЛ завершился со счетом 2:2. На 75-й минуте судья Сергей Иванов удалил с поля форварда «Динамо» Эль-Мехди Маухуба, показав ему вторую желтую карточку за симуляцию. Первое предупреждение марокканец получил тремя минутами ранее.

«Эмоции смешанные, урвали ничью на последних минутах. Гладышев имел возможность завоевать победу. После хорошего начала мы пропустили два дешевых мяча, а дальше Иванов внес свою лепту в игру. Наверное, не буду комментировать его действия. В его городе один спортивный функционер все сказал.

Он давал играть Бонгонда, не дал ему желтую. А в эпизоде с нашим футболистом трактовался такой же момент по-другому. Говорили, что судьи могут делать ошибки. Но когда моменты трактуются по-разному, это вызывает вопросы.

Судейством мы недовольны. Пересмотрим эпизоды и подумаем, будем ли подавать в ЭСК», – сказал председатель совета директоров «Динамо».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
logoДинамо Москва
logoСергей Сергеевич Иванов
logoТео Бонгонда
logoЧемпионат.com
ЭСК РФС
Дмитрий Гафин
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