Тюкавин о 2:2: «Удивлен, что «Спартак» сел в оборону после удаления у «Динамо». Хороший, тяжелый матч»
Константин Тюкавин прокомментировал ничью в матче со «Спартаком».
Матч «Спартака» и «Динамо» в 9-м туре Мир РПЛ завершился со счетом 2:2. С 75-й минуты бело-голубые играли в меньшинстве после удаления Эль-Мехди Маухуба, получившего 2 предупреждения за 3 минуты.
– Довольны результатом?
– Хороший, тяжелый матч.
– Было удаление?
– Не я принимал решение.
– Как вам Маухуб?
– Отличный нападающий.
– Судите по трем минутам на поле?
– По пяти.
– Как удалось сравнять, играя в меньшинстве?
– «Спартак» сел в оборону после удаления. Я был удивлен этим.
– Как прервать серию неудачных игр на стадионе «Спартака»?
– Не знаю. Забить больше, чем они, – сказал форвард «Динамо», сделавший дубль и признанный лучшим игроком матча.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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