Тюкавин о 2:2: «Удивлен, что «Спартак» сел в оборону после удаления у «Динамо». Хороший, тяжелый матч»

Константин Тюкавин прокомментировал ничью в матче со «Спартаком».

Матч «Спартака» и «Динамо» в 9-м туре Мир РПЛ завершился со счетом 2:2. С 75-й минуты бело-голубые играли в меньшинстве после удаления Эль-Мехди Маухуба , получившего 2 предупреждения за 3 минуты.

– Довольны результатом?

– Хороший, тяжелый матч.

– Было удаление?

– Не я принимал решение.

– Как вам Маухуб?

– Отличный нападающий.

– Судите по трем минутам на поле?

– По пяти.

– Как удалось сравнять, играя в меньшинстве?

– «Спартак» сел в оборону после удаления. Я был удивлен этим.

– Как прервать серию неудачных игр на стадионе «Спартака»?

– Не знаю. Забить больше, чем они, – сказал форвард «Динамо », сделавший дубль и признанный лучшим игроком матча.