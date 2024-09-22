Алаев о матче «Спартак» – «Динамо»: «После удаления подумал, что интрига ушла. По качеству не скажу, но игра понравилась»

Александр Алаев остался доволен матчем «Спартака» и «Динамо».

Команды сыграли вничью (2:2) в 9-м туре Мир РПЛ. С 75-й минуты «Динамо» играло в меньшинстве после удаления Эль-Мехди Маухуба , получившего две желтых карточки за 3 минуты.

«Сравнивать не буду, но матч «Спартак » – «Динамо » не бывает скучным. Тяжелая игра. Первый тайм – разнос. Второй тайм ожидания не оправдал. Когда было удаление, то подумал, что интрига ушла.

Отметил бы Костика [Тюкавина ]. В конце Гладышев мог забить. По качеству не скажу, но матч понравился, – сказал президент Мир РПЛ .