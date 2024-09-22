Алаев о матче «Спартак» – «Динамо»: «После удаления подумал, что интрига ушла. По качеству не скажу, но игра понравилась»
Александр Алаев остался доволен матчем «Спартака» и «Динамо».
Команды сыграли вничью (2:2) в 9-м туре Мир РПЛ. С 75-й минуты «Динамо» играло в меньшинстве после удаления Эль-Мехди Маухуба, получившего две желтых карточки за 3 минуты.
«Сравнивать не буду, но матч «Спартак» – «Динамо» не бывает скучным. Тяжелая игра. Первый тайм – разнос. Второй тайм ожидания не оправдал. Когда было удаление, то подумал, что интрига ушла.
Отметил бы Костика [Тюкавина]. В конце Гладышев мог забить. По качеству не скажу, но матч понравился, – сказал президент Мир РПЛ.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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