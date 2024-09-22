Личка про 2:2 со «Спартаком»: «Для «Динамо» победа – единственный нормальный результат. Красная помогла нам эмоционально, могли и выиграть, но там сильный вратарь»

Марцел Личка рад, что «Динамо» спаслось в матче со «Спартаком» (2:2).

– Для нас победа – единственный нормальный результат. Мне не нравилась игра в середине поля в первом тайме. Потом сделали коррективы. Во втором тайме была более ровная игра.

Жаль, что случилась красная карточка, но, с другой стороны, она помогла нам эмоционально. Я хотел добиться этой ничьей, ведь какая разница, с каким счетом проиграешь? Поэтому я сделал замены.

Тюкавин и Гладышев вышли вместе, мы начали играть 4-4-2, под конец подключили Макарова . Я рад, что мы сравняли счет. Команда работала на максимум в последние минуты. Мы могли и победить. Там сильный вратарь, который спас команду.

– В чем секрет Тюкавина?

– Вратари должны сохранять ворота в неприкосновенности, а нападающие должны забивать голы. Когда‑то кто‑то сказал: «Мне нужно пять касаний – и я забью три гола». Когда Тюка забил второй мяч – он показал свое мастерство. Он помог нам забрать это очко, – сказал главный тренер «Динамо ».