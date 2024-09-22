Моуринью не явился на пресс-конференцию после матча с «Галатасараем»
Жозе Моуринью проигнорировал пресс-конференцию после матча с «Галатасараем» (1:3).
Тренер «Фенербахче» не стал общаться с прессой после поражения в чемпионате Турции.
После шести туров «Фенербахче» отстает от «Галатасарая» на пять очков – 13 против 18.
«Плачущий». Издевка над Жозе после дерби: «Галатасарай» переименовал из «Особенного»
Опубликовано: Sports
Источник: Daily Mail
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