Моуринью не явился на пресс-конференцию после матча с «Галатасараем»

Жозе Моуринью проигнорировал пресс-конференцию после матча с «Галатасараем» (1:3).

Тренер «Фенербахче» не стал общаться с прессой после поражения в чемпионате Турции.

После шести туров «Фенербахче» отстает от «Галатасарая» на пять очков – 13 против 18.

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