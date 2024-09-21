«Плачущий». «Галатасарай» отфотошопил обложку книги о Моуринью после победы над «Фенербахче»
«Галатасарай» высмеял поведение Жозе Моуринью после победы в дерби.
На странице клуба в твиттере появилась отредактированная обложка книги The Special One («Особенный»), посвященной нынешнему главному тренеру «Фенербахче». Биографическое произведение переименовано в The Crying One («Плачущий»), а у самого тренера из глаз текут слезы.
«Вы будете поражены попытками начать игры разума. Настоящий мастер нытья!
Психоз автора, связанный с карточками, одновременно забавляет и заставляет задуматься. Автор успешно сочетает восприятие реальности и вымышленного мира.
«Плачущий». Вы совершенно по-другому взглянете на линии поля. Вплоть до того, что забудете о футболе...» – говорится в вымышленной аннотации.
Изображение: x.com/GalatasaraySK
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер «Галатасарая»
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