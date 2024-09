«Плачущий». «Галатасарай» отфотошопил обложку книги о Моуринью после победы над «Фенербахче»

«Галатасарай» высмеял поведение Жозе Моуринью после победы в дерби.

На странице клуба в твиттере появилась отредактированная обложка книги The Special One («Особенный»), посвященной нынешнему главному тренеру «Фенербахче». Биографическое произведение переименовано в The Crying One («Плачущий»), а у самого тренера из глаз текут слезы.

«Вы будете поражены попытками начать игры разума. Настоящий мастер нытья!

Психоз автора, связанный с карточками, одновременно забавляет и заставляет задуматься. Автор успешно сочетает восприятие реальности и вымышленного мира.

«Плачущий». Вы совершенно по-другому взглянете на линии поля. Вплоть до того, что забудете о футболе...» – говорится в вымышленной аннотации.

Изображение: x.com/GalatasaraySK