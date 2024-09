«Плачущий». Издевка над Жозе после дерби: «Галатасарай» переименовал из «Особенного»

Моуринью впервые проиграл.

«Галатасарай» обыграл «Фенербахче» в дерби (3:1) и тонко высмеял поведение главного тренера Жозе Моуринью.

Книга «Особенный» превратилась в «Плачущего». Жозе грустит из-за двух пропущенных после аутов, ему подарили странный пенальти

«Галатасарай» выложил в твиттер отредактированную обложку книги The Special One («Особенный»), биографию Моуринью. Переименовали в The Crying One («Нытик» или «Плачущий»), у самого тренера там на фото текут слезы.

«Вы будете поражены попытками начать игры разума. Настоящий мастер нытья! Психоз автора, связанный с карточками, одновременно забавляет и заставляет задуматься. Автор успешно сочетает восприятие реальности и вымышленного мира.

«Плачущий». Вы совершенно по-другому взглянете на линии поля. Вплоть до того, что забудете о футболе...» – говорится в вымышленной аннотации.

Моуринью впервые проиграл в турецком чемпионате. «Фенер» создал даже больше моментов (3,4 xG против 1,4 у «Галатасарая»), но влетел 1:3. Команда Жозе отстала от соседей уже на пять очков, прервалась 32-матчевая серия без поражений в чемпионате.

Моуринью объяснил неудачу в дерби очень просто: «Ответ покажется глупым, но они выиграли потому, что забили больше, чем мы. Мы быстро начали игру, доминировали, но это не имеет значения. После 1:3 мы пошли ва-банк, но и это не имеет значения. Как не имеет значения то, сколько моментов мы не реализовали. Мы забили только с пенальти. Соперник победил потому, что забил больше. Мы пропустили два гола после вбрасывания аутов. Я не считаю, что «Галатасарай» играл намного лучше, но они использовали моменты, а мы не смогли».

Кстати, пенальти, с которого «Фенербахче» забил, который упоминает Моуринью – довольно странный момент. Вероятно, назначили за то, что защитник коснулся ног Фреда через паузу после прострела. Вот игрок «Фенера» уже расстался с мячом, а соперник только подлетает, чтобы накрыть с контактом.

Эдин Джеко на 63-й минуте реализовал, забил Фернандо Муслере и помог Жозе уйти от разгрома – сделал 1:3.

А когда Моуринью плакал? Было после полуфинала ЛЧ-2011/12 – единственный раз из-за вылета

Жозе, кстати, действительно плакал из-за поражения – когда его «Реал» вылетел от «Баварии» по пенальти в полуфинале Лиги чемпионов-2011/12.

«Это футбол. Роналду, Кака и Серхио Рамос – три монстра футбола, но все они промахнулись с точки. Они еще и люди. Это единственный случай, когда я плакал после футбольного матча. Я хорошо это помню. Мы с помощником Айтором Каранкой остановились в машине перед моим домом и оба заплакали. Это было тяжело принять, потому что в том сезоне мы были лучшей командой в Европе. Тогда мы не просто выиграли чемпионат Испании, мы прервали доминирование «Барсы» и сотворили историю», – рассказывал Моуринью в 2020-м.

Жозе плакал во время интервью – например, после того, как ушел из «МЮ» и взял паузу. Так скучал по футболу: «Я просто наслаждался этим делом. Когда пришел в профессиональный футбол, у меня что-то щелкнуло. Я понял, что с этого момента все будет серьезно, так и происходило до последнего времени. Сейчас же все остановилось. Вместо того, чтобы наслаждаться футболом, я по нему скучаю».

А еще слезы лились от радости, когда выиграл Лигу конференций с «Ромой»: «Я очень эмоционален. Конечно, у меня были и более серьезные моменты, чем этот, но я переживаю не за себя, а за болельщиков и игроков. Это для нас – наша Лига чемпионов».

Теперь Жозе спустился ниже топ-5, чтобы бороться за чемпионство – но в Турции конкуренты вот такие колкие. Не только на поле.

Фото: East News /AP Photo/Francisco Seco; GalatasaraySK