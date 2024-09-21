«Фенербахче» впервые при Моуринью уступил в лиге Турции и отстал от «Галатасарая» на 5 очков после 6 туров. Стамбульцы не проигрывали 32 матча
«Фенербахче» под руководством Жозе Моуринью впервые проиграл в чемпионате Турции.
Команда португальского тренера потерпела поражение в дерби с «Галатасараем» (1:3).
После шести туров «Фенербахче» отстает от сегодняшних соперников на пять очков – 13 против 18. На данный момент он второй, завтра сравняться с ним может «Бешикташ» (10 очков после 4 туров).
У «Фенербахче» прервалась 32-матчевая серия без поражений в чемпионате.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sports”
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