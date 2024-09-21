Моуринью о поражении в дерби: «Галатасарай» выиграл потому, что забил больше. Два его гола – после аута. Не считаю, что он превосходил «Фенербахче»
Жозе Моуринью прокомментировал поражение от «Галатасарая» (1:3).
«Ответ покажется глупым, но они выиграли потому, что забили больше голов, чем мы. Мы быстро начали игру, доминировали, но это не имеет значения. После 1:3 мы пошли ва-банк, но это не имеет значения. И не имеет значения то, сколько моментов мы не реализовали. Мы забили только с пенальти. Соперник победил потому, что забил больше голов.
Мы пропустили два гола после вбрасывания мяча из аута. Я не считаю, что «Галатасарай» играл намного лучше нас или превосходил нас, но он использовал свои моменты, а мы забить не могли», – отметил главный тренер «Фенербахче».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Fanatik
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