Тюкавин забил «Спартаку» на 3-й минуте. У него голы в двух матчах подряд – впервые в сезоне
Константин Тюкавин забил «Спартаку» на 3-й минуте.
Форвард «Динамо» открыл счет в матче 9-го тура Мир РПЛ.
Тюкавин впервые в сезоне забил в двух матчах подряд. В прошлом туре он поразил ворота «Ахмата» (4:2).
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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