Мостовой считает спорным признание Тюкавина лучшим игроком России в прошлом сезоне: «Во многих матчах его могло быть не видно на поле по 50-60 минут» 

Александр Мостовой оценил признание Константина Тюкавина лучшим игроком РФ в прошлом сезоне.

Такое решение приняло бюро исполкома РФС.

«Когда два-три года назад признавали лучшим Малкома, то и спорить было не о чем.

А Тюкавин играет на такой позиции, что зависит от игры партнеров, во многих матчах его могло быть не видно на поле по 50-60 минут», – сказал экс-игрок сборной России.