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  • Мостовой считает спорным признание Тюкавина лучшим игроком России в прошлом сезоне: «Во многих матчах его могло быть не видно на поле по 50-60 минут» 
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Мостовой считает спорным признание Тюкавина лучшим игроком России в прошлом сезоне: «Во многих матчах его могло быть не видно на поле по 50-60 минут» 

Александр Мостовой оценил признание Константина Тюкавина лучшим игроком РФ в прошлом сезоне.

Такое решение приняло бюро исполкома РФС.

«Когда два-три года назад признавали лучшим Малкома, то и спорить было не о чем. 

А Тюкавин играет на такой позиции, что зависит от игры партнеров, во многих матчах его могло быть не видно на поле по 50-60 минут», – сказал экс-игрок сборной России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ТАСС
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoАлександр Мостовой
logoКонстантин Тюкавин
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