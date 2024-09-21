«Спартак» против «Динамо» – шанс на топовое зрелище. Тактические интриги

Илья Васильев – о быстрых переходах.

Все знают: «Спартаку» в этом сезоне очень тяжело даются матчи с организованными автобусами. Но у Деяна Станковича есть еще одна проблемная история – встречные курсы против убегающих команд.

Летом «Спартак» проверили дважды: зверски убегающий «Оренбург» (0:2) в первом туре и «Зенит» (0:0). Против команды Давида Деограсии «Спартак» возродил мем «памагити» , зато сыграл очень организованно в Санкт-Петербурге (хотя нужно отметить, что «Зенит» притормозил из-за травмы Максима Глушенкова).

Но в остальном у обновленного «Спартака» положительная динамика: Срджан Бабич и Руслан Литвинов надежны в центре защиты и делают команду одной из лучших по оборонительным метрикам, Олег Рябчук вдруг расцвел, Наиль Умяров важен для продвижения мяча, Эсекиэль Барко мгновенно заиграл, а Манфред Угальде наконец-то забивает.

Главное – «Спартак» убрал жуткую разбалансированность из дебютного матча с «Оренбургом», теперь прессинг более продуманный и цельный.

«Динамо» – интересный тест развития «Спартака». Команда Марцела Лички – самый сильный соперник в быстрых переходах: у «Оренбурга» нет настолько качественных исполнителей, а «Зенит» замедлился без Глушенкова.

Из-за наложения стилей намечаются интересные дуэли:

1. «Спартак» способен задавить Андрея Лунева и центральных защитников «Динамо» первой волной прессинга. Тут важен пример из матча с «Зенитом», расстановка которого совпадает с 4-3-3 «Динамо». «Спартак» перекрывал 4-3-3 переходом на 4-4-2: Барко поднимался в прессинг по центральным защитникам к Угальде, вингеры играли по крайним защитникам, опорники разбирали ближайших полузащитников на мяче, крайние защитники – вингеров один в один, а Руслан Литвинов был готов страховать середину.

Это вынуждало «Зенит» выбивать и пару раз чуть не привело к ошибкам около штрафной. Опасный режим для «Динамо»: Лунев не идеален в игре ногами, а выносы вперед от него и центральных защитников – удобный сценарий для дисциплинированной защиты «Спартака».

Техническая запись – «Яндекс Плюс х VSporte»

2. «Динамо» в центре поля – опасный соперник для «Спартака». Во-первых, все полузащитники Лички нацелены комбинировать в центре поля. Во-вторых, Марцел просит вингеров заходить в середину. «Спартак» будет уязвим из-за атакующего менталитета Барко. И большой вопрос с выбором второй восьмерки: Кристофер Мартинс и Данил Пруцев – как раз для обороны, но против Махачкалы в этой зоне вышел менее дисциплинированный Хесус Медина.

3. Защитники «Спартака» против подвижного Константина Тюкавина. Не лучшее начало сезона от лучшего бомбардира прошлого сезона (2+1), но он все равно опасен: эффективно спускается в глубину и прекрасно бежит за спину, поэтому способен минимизировать разницу в габаритах с Бабичем и Литвиновым.

«Спартаку» сверхважно накрывать соперника после потерь и выключать быстрые переходы, иначе драйвовая атака «Динамо» начнет контролировать игру. Бителло, Хорхе Карраскаль, Луис Чавес, Ярослав Гладышев и Тюкавин способны улизнуть из-под опеки и удивить заходом в любую нестандартную зону.

При этом «Динамо» – заложник романтичного стиля Лички, а оборона на пространстве – слабейшая сторона Марцела. Команда постоянно транжирит моменты в быстрых атаках, дрожит на финише, недисциплинированно возвращается в оборону и принимает авантюрные решения. «Динамо» ошибалось с «Локо» (3:1), «Оренбургом» (2:2) и «Ахматом» (3:2) – в каждой игре достаточно рваных эпизодов, поэтому Барко, Тео Бонгонда и Угальде могут получить комфортные условия для контратак.

Последний сценарий – самый неожиданный. Периодически «Динамо» умело закрывалось: лучше всего получалось против пассивного «Зенита» весной и неплохо – в первом тайме игры в Петербурге в начале этого сезона. Такой стиль – проблема для «Спартака», глючившего с «Ахматом» (0:0), «Рубином» (1:0) и махачкалинским «Динамо» (1:1).

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Дерби «Спартака» и «Динамо» – шанс на яркое зрелище. Главный фактор со стороны «Спартака» – желание Станковича прессинговать, от «Динамо» – умение Лички выбегать в быстрые атаки и одновременно – проблемы с дисциплиной во вторых таймах.

Многое решится в переходах: «Спартаку» важно разобраться с ролями «Динамо» при розыгрышах от ворот и в центре поля, команде Лички необходимо наладить реализацию и лучше распоряжаться отрывами.

При этом «Динамо» способно доставить проблемы и в низком блоке: пока «Спартак» провалил все матчи против организованных оборон.

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Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press ; fcdm.ru