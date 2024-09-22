  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
1

«Химки» не побеждают 9 матчей подряд. У «Оренбурга» нет побед в 12 играх

«Химки» и «Оренбург» продлили серии без побед.

Команда сыграли вничью 0:0 в 9-м туре Мир РПЛ.

Серия «Химок» без побед достигла 9 матчей во всех турнирах – 6 поражений и 3 ничьих.

Серия «Оренбурга» без побед насчитывает 12 встреч: 8 поражений и 4 ничьих.

Опубликовано: Sports
logoХимки
logoпремьер-лига Россия
logoОренбург
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат России. «Спартак» против «Динамо», «Локомотив» в гостях у «Пари НН», «Химки» и «Оренбург» не забили
122628 минут назадLive
«Оренбург» не смог победить «Химки», играя в большинстве с 24-й минуты после удаления Гогуа – 0:0
1551 минуту назад
Защитник «Химок» Гогуа получил прямую красную на 24-й минуте за подкат в ноги Сахархизану
7сегодня, 11:57
Матч «Химки» – «Оренбург» посетил 291 зритель (Сергей Дурасов)
176сегодня, 11:48
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Спартак» – «Динамо». 1:1 – Тюкавин забил на 3-й минуте, Угальде – на 7-й! Онлайн-трансляция
7116 минут назадLive
«Химки» о 291 зрителе на игре с «Оренбургом»: «Серия без побед, близость спартаковского матча»
726 минут назад
Чемпионат Германии. «Байер» принимает «Вольфсбург», «Дортмунд» в гостях у «Штутгарта», «Санкт-Паули» – «РБ Лейпциг»
1928 минут назадLive
Чемпионат России. «Спартак» против «Динамо», «Локомотив» в гостях у «Пари НН», «Химки» и «Оренбург» не забили
122628 минут назадLive
«Не замечаю, что Москва дорогой город, потому что особо не трачу. Цены в России нормальные». Защитник «Спартака» Абена о жизни в России
436 минут назад
Газизов о бюджете «Динамо» Махачкала: «Около 1,2 миллиарда. 500 миллионов дает регион»
1037 минут назад
ЦСКА пытается договориться с Пьяничем о снижении запросов по зарплате. Сделку могут закрыть на следующей неделе (Sport24)
5050 минут назад
Чемпионат Италии. «Фиорентина» победила «Лацио», «Рома» сыграет с «Удинезе», «Интер» против «Милана»
9756 минут назадLive
Чемпионат Англии. «Ман Сити» против «Арсенала», «Брайтон» принимает «Ноттингем»
41557 минут назадLive
Чемпионат Франции. «Монако» Головина против «Гавра» Кузяева, «Лион» принимает «Марсель»
2758 минут назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
У Угальде 6 голов в 9 матчах РПЛ за «Спартак»
16 минут назад
«Байер» – «Вольфсбург». 1:1 – Виртц сравнял счет на 14-й минуте. Онлайн-трансляция
314 минут назадLive
Тюкавин забил «Спартаку» на 3-й минуте. У него голы в двух матчах подряд – впервые в сезоне
14 минут назад
Медведев о трансферах «Зенита»: «В России есть сильные футболисты, но их не так много. Поэтому мы привлекли тех, кто действительно соответствует нашему игровому видению»
421 минуту назад
«Монако» – «Гавр». 1:1 – Кузяев сравнял счет! Онлайн-трансляция
926 минут назадLive
«Ростов» – «Динамо» Махачкала. Роналдо и Агаларов в основе. Онлайн-трансляция
1927 минут назадLive
«Оренбург» не смог победить «Химки», играя в большинстве с 24-й минуты после удаления Гогуа – 0:0
1551 минуту назад
Александр Мостовой: «Это я пригласил Абаскаля в Москву. Будет проходить у меня стажировку»
24сегодня, 12:44
Артета о трофеях: «Арсенал» на правильном пути. Надеюсь, они придут»
3сегодня, 12:32
«Лион» – «Марсель». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
сегодня, 12:31