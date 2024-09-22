«Химки» не побеждают 9 матчей подряд. У «Оренбурга» нет побед в 12 играх
«Химки» и «Оренбург» продлили серии без побед.
Команда сыграли вничью 0:0 в 9-м туре Мир РПЛ.
Серия «Химок» без побед достигла 9 матчей во всех турнирах – 6 поражений и 3 ничьих.
Серия «Оренбурга» без побед насчитывает 12 встреч: 8 поражений и 4 ничьих.
Опубликовано: Sports
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