Матч «Химки» – «Оренбург» посетил 291 зритель (Сергей Дурасов)
Матч «Химки» – «Оренбург» посетил 291 зритель.
Об этом сообщил комментатор Сергей Дурасов в эфире «Матч Премьер».
По словам Дурасова, он поголовно считал каждого болельщика на трибунах «Арены Химки».
Это худший результат «Химок» в этом сезоне во всех турнирах, включая и выездные матчи. До этого худший результат клуба был показан на матче Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (1:0) – 1186 зрителей.
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Первый Спорт»
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