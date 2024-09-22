  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
95

Матч «Химки» – «Оренбург» посетил 291 зритель (Сергей Дурасов)

Матч «Химки» – «Оренбург» посетил 291 зритель.

Об этом сообщил комментатор Сергей Дурасов в эфире «Матч Премьер».

По словам Дурасова, он поголовно считал каждого болельщика на трибунах «Арены Химки».

Это худший результат «Химок» в этом сезоне во всех турнирах, включая и выездные матчи. До этого худший результат клуба был показан на матче Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (1:0) – 1186 зрителей.

Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Первый Спорт»
logoХимки
logoпремьер-лига Россия
болельщики
logoОренбург
Арена Химки
logoМатч ТВ
logoСергей Дурасов
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Химки» – «Оренбург». 0:0 – Гогуа удален на 24-й минуте. Онлайн-трансляция
946 минут назадLive
Чемпионат России. «Спартак» против «Динамо», «Локомотив» в гостях у «Пари НН», «Химки» – «Оренбург»
1049сегодня, 11:15Live
«В лицо тренеру говорит одно, а за спиной другое». Кажется, Глушаков уходит из «Химок» – новый конфликт?
13сегодня, 10:05
Глушаков покинет «Химки» в ближайшее время («Матч ТВ»)
66сегодня, 08:14
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Вильярреала», «Атлетико» против «Райо»
18924 минуты назадLive
Александр Медведев: «У нашего футбола очень хорошая перспектива. Миранчук при Месси забивает потрясающий гол, Сафонов играет на ноль в ЛЧ»
1126 минут назад
Мостовой о стажировке в «Спартаке» у Станковича: «Все зависит от календаря. Я же свободный человек. Нужно же приехать на базу, посмотреть тренировки»
55сегодня, 11:17
Чемпионат России. «Спартак» против «Динамо», «Локомотив» в гостях у «Пари НН», «Химки» – «Оренбург»
1049сегодня, 11:15Live
Матч фаворитов АПЛ – «Манчестер Сити» против «Арсенала». Делайте ставки с бонусом до 100 000 рублей от БЕТСИТИ!
сегодня, 11:00Реклама
Ко всем новостям
Последние новости
«Монако» – «Гавр». Онлайн-трансляция начнется в 16:00
458 секунд назад
Феллер о сборной Германии: «Если Нагельсманн в какой-то момент решит, что хочет снова тренировать топ-клуб, путь для Клоппа открыт. Если он действительно захочет»
3 минуты назад
LEON Вторая лига Б. «Спартак-2» принимает «Балтику БФУ», «Зенит-2» – «Луки-Энегрия»
224 минуты назадLive
«Амкар» принимает «Черноморец». Приходите на домашний кубковый матч!
25 минут назадРеклама
Защитник «Химок» Гогуа получил прямую красную на 24-й минуте за подкат в ноги Сахархизану
528 минут назад