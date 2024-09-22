Матч «Химки» – «Оренбург» посетил 291 зритель (Сергей Дурасов)

Матч «Химки» – «Оренбург» посетил 291 зритель.

Об этом сообщил комментатор Сергей Дурасов в эфире «Матч Премьер».

По словам Дурасова, он поголовно считал каждого болельщика на трибунах «Арены Химки ».

Это худший результат «Химок» в этом сезоне во всех турнирах, включая и выездные матчи. До этого худший результат клуба был показан на матче Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (1:0) – 1186 зрителей.