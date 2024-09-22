Защитник «Химок» Гогуа получил прямую красную на 24-й минуте за подкат в ноги Сахархизану
Седрик Гогуа получил прямую красную карточку в матче «Химок» с «Оренбургом».
Команды играют в матче 9-го тура Мир РПЛ (0:0, первый тайм). Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 24‑й минуте главный арбитр матча Владимир Москалев удалил защитника за фол последней надежды на форварде «Оренбурга» Саиде Сахархизане.
После удаления Гогуа Франк Артига заменил полузащитника Зелимхана Бакаева на Неманю Анджелковича, и вингер сразу ушел в раздевалку.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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