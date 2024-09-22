Защитник «Химок» Гогуа получил прямую красную на 24-й минуте за подкат в ноги Сахархизану

Седрик Гогуа получил прямую красную карточку в матче «Химок» с «Оренбургом».

Команды играют в матче 9-го тура Мир РПЛ (0:0, первый тайм). Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 24‑й минуте главный арбитр матча Владимир Москалев удалил защитника за фол последней надежды на форварде «Оренбурга » Саиде Сахархизане .

После удаления Гогуа Франк Артига заменил полузащитника Зелимхана Бакаева на Неманю Анджелковича, и вингер сразу ушел в раздевалку.