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Защитник «Химок» Гогуа получил прямую красную на 24-й минуте за подкат в ноги Сахархизану

Седрик Гогуа получил прямую красную карточку в матче «Химок» с «Оренбургом».

Команды играют в матче 9-го тура Мир РПЛ (0:0, первый тайм). Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 24‑й минуте главный арбитр матча Владимир Москалев удалил защитника за фол последней надежды на форварде «Оренбурга» Саиде Сахархизане.

После удаления Гогуа Франк Артига заменил полузащитника Зелимхана Бакаева на Неманю Анджелковича, и вингер сразу ушел в раздевалку.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoХимки
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
logoОренбург
logoВладимир Москалев
logoЗелимхан Бакаев
logoСедрик Гогуа
logoНеманя Анджелкович
logoФранк Артига
logoСаид Сахархизан
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