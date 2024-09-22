Александр Медведев: «У нашего футбола очень хорошая перспектива. Миранчук при Месси забивает потрясающий гол, Сафонов играет на ноль в ЛЧ»
– Вы были в тренерском штабе команды легенд «Зенита». Какие у вас впечатления от игры?
– Этот матч еще раз подтвердил, что такие встречи очень полезны. И чтобы вспомнить наших великих тренеров, и чтобы ветераны могли показать мастерство. И главное – это пример для молодых. Это преемственность истории, она очень важна. Кто не знает своей истории, у того нет будущего.
– Какое будущее у нашего футбола?
– У нашего футбола очень хорошая перспектива. Миранчук при Месси забивает потрясающий гол, Сафонов играет на ноль в Лиге чемпионов. Это подтверждение моего заявления.
– Сколько еще в изоляции пребывать нашему футболу?
– Хотелось бы, чтобы это побыстрее закончилось, но, к сожалению, это не от нас зависит.
– Есть ли предпосылки к тому, что нас вернут?
– Есть, но о них говорить не буду, – сказал председатель правления «Зенита».
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