Мостовой о Галактионове в «Локо»: «Ну работает и работает. Помню, он провалился с двумя молодежными сборными и в Нижнем. Хорошо только, что не высказывается о людях, которые футболу жизнь отдали»

Александр Мостовой поделился мнением о Михаиле Галактионове.

«Локомотив» – команда-сюрприз для меня. После первых туров не думал, что они будут так высоко, честно говорю. Ведь они потеряли Дзюбу, Глушенкова. Я команду в тройке не видел. Но я остаюсь при своих словах.

Другое дело, что давайте посмотрим дальше, ведь почти треть чемпионата уже прошла. Футболисты там засверкали, посмотрим.

Не знаю, растет ли как тренер Галактионов. Я его помню, как он сначала с одной молодежной сборной России провалился, потом со второй. В Нижнем Новгороде он тоже провалился. Ну работает и работает, что он должен сделать?

Нет никакого мнения о Галактионове. Хорошо только, что он не высказывается о людях, которые футболу жизнь отдали. Так некоторые у нас любят делать. «Звездочку» поймают и потом с поднятым носом ходят и рассказывают. Потом три игры проигрывают – и их уже не слышно, не видно. Так часто у нас бывает.

Я Галактионова не знаю, мне все равно. Работает как все остальные», – сказал бывший полузащитник «Спартака».