«Зенит» мучился с «Факелом»: игровых проблем много. Но Гонду тащит на уровне Глушенкова

Что Семак удачно изменил по ходу?

«Зенит» больше тайма вскрывал «Факел» в Петербурге – даже проигрывал 0:1, но все-таки выиграл. Помог очередной гол Лусиано Гонду.

«Факел» сразу забил с пенальти: за такую руку по делу?

«Зенит» пропустил ранний гол с пенальти. На 6-й минуте воронежцы навесили с углового, форвард Евгений Марков выиграл борьбу и пробил головой, а мяч попал в локоть выпрыгнувшего защитника Страхини Эраковича. Серб был к спиной к мячу, но касание рукой бесспорное.

Главный судья Павел Кукуян назначил пенальти. Марков уверенно реализовал и намекнул на сенсацию – кто бы мог подумать, что второй мяч в сезоне петербуржцы пропустят в самом начале от «Факела».

Экс-арбитр Анатолий Синяев поддержал решение Кукуяна, объяснил для Betonmobile: «Мяч попал в локоть и чуть выше – это наказуемая часть руки. Есть и небольшое движение руки к мячу при развороте корпуса. Да, можно сказать, что для движения рука в естественном положении, но мяч шел в ворота, а это еще один критерий для назначения пенальти. ВАР Артем Чистяков не мог вмешаться в это решение Кукуяна, которое он принял, находясь в хорошей позиции и видя момент».

Марков, кстати, праздновать не стал – он воспитанник «Зенита», и хоть за основу не играл, такое уважение проявил.

«Зенит» снова играл с тремя столбами в атаке. Александр Соболев получил желтую, у него уже вторая за новую команду. Голов пока нет, результативное действие – одно .

Во втором тайме Матео Кассьерра и Лусиано Гонду принесли «Зениту» победу . Колумбиец перенаправил прострел-удар Густаво Мантуана в ворота, аргентинец реализовал заброс Клаудиньо из глубины. У Гонду четыре гола в трех играх Мир РПЛ. Отметился в каждом матче: второй игрок «Зенита» в XXI веке с таким достижением, вслед за Максимом Глушенковым.

В концовке добавил Александр Ерохин – 3:1, комфортный счет при проблемной игре. Ведь за пару минут до 1:3 «Факел» мог сравнять – но защитник Игорь Калинин не забил с шести-семи метров. Максим Глушенков, кстати, снова в деле – вышел на замену и едва не положил красоту издали.

«В первом тайме мы слишком медленно играли, много ошибались в простых ситуациях, в развитии атаки, не доводили мяч в финальную треть, – отметил Сергей Семак в интервью «Матч ТВ». – Если доводили, то получали не в тех зонах. Конечно, нужно было ускорить игру. Во втором тайме гораздо лучше стали играть, стали много вскрывать зоны за спинами крайних защитников, возникали моменты, передачи. Заслуженно победили. Все матчи тяжелые, легко не будет никогда».

Почему «Зениту» было трудно? Без Глушенкова проблемы, тройка форвардов – сомнения, наверняка от нее откажутся

Неслучайно, что проблемы у «Зенита» возникли с самого начала, потому что главный изъян – именно стартовые планы Сергея Семака, когда в основе не может выйти Максим Глушенков . Выносим за скобки форс-мажор с «Химками», когда лучший игрок старта РПЛ травмировался.

1. Ужасный выход Андрея Мостового на «Спартак» и вынужденная перестановка в перерыве, чтобы закрыть Наиля Умярова.

2. Единственный удачный матч – с «Пари НН»: 4-3-3 с Лусиано Гонду справа для сдваивания середины вместе с Матео Кассьеррой.

3. Кассьерра – Соболев – Гонду против ЦСКА – жуть. «Зенит» выиграл, но снова перестроился в перерыве, совершил всего пять касаний в штрафной и нанес всего три удара из нее.

4. Сейчас к тройке нападающих добавился Педро. «Зенит» так перемудрил, что Семак решился на тройную замену в перерыве.

Что было не так?

Во-первых, структура на мяче . Вильмар Барриос был в тройке с Нино и Страхиней Эраковичем, единственный разыгрывающий – Вендел, Педро – в левом полуфланге (регулярно менялся местами с Дугласом Сантосом в ширине), Гонду – в правом (тоже ротировался с Караваевым), Кассьерра – под Соболевым.

Мрак во всем. «Факел» мешал Венделу разыгрывать, одного бразильца явно не хватало. Размены Гонду – Караваева были примитивными, Лусиано – явно не король ширины, Соболев и Кассьерра мешали друг другу. Апогей – удар Александра в лежащего Матео.

Страдала доставка в штрафную : коротко не получалось, навесы во второй половине первого тайма лишь создавали суету.

Во-вторых, странная позиция Педро при розыгрышах : фактически становился восьмеркой, оставляя тройку нападающих сверху. Короткие розыгрыши не шли (в начале тайма «Факел» запрессинговал «Зенит»), из-за шестерки внизу тройка нападающих смотрелась отрезанной, поэтому подборы оставались за «Факелом».

В перерыве Семак изменил игру:

● полноценные 3-4-3 в атаке с Клаудиньо и Венделом для розыгрыша – так «Зенит» наладил контроль, доставки на края, подключения центральных защитников (особенно активен был Нино);

● Мантуан рвал правый фланг вместо Караваева, позиция Сантоса стала стабильнее.

● Кассьерра заиграл левее после того, как в первом тайме приходилось быть над Соболевым из-за Педро, Гонду отдал ширину Мантуану.

Помогло: заработал правый фланг, роли нападающих стали понятнее, Клаудиньо изменил игру.

При этом сложно объяснить веру в плохую форму Соболева. Очевидно, Семак просил именно его – и теперь искусственно внедряет в основу. Наверняка Соболев заиграет, но пока это во вред команде .

Скорее всего, после возвращения Глушенкова «Зенит» откажется от трех центральных нападающих в старте – идея не убедила в трех таймах из четырех, «Зенит» выглядел запутанным.

«Зенит» пропустил только от «Химок» и «Факела». Дальше «Краснодар»

Несколько любопытных деталей.

● У Вендела десять ассистов и один гол в 11 матчах сезона. В Мир РПЛ он второй по голевым действиям (9), впереди только Алексей Батраков из «Локо» (10). Бразилец раздал 25 ассистов за 100 матчей в чемпионате, с момента его дебюта в 2020-м больше только у Глушенкова (27).

● У «Зенита» теперь 23 очка в РПЛ, лишь однажды старт был еще лучше – 25 очков в сезоне-2014/15 при Андре Виллаш-Боаше, подсказывает Opta.

● У «Зенита» семь побед и две ничьих в Мир РПЛ. Бешеная разница (22:2), хотя пропустили от скромных «Химок» и «Факела». Петербуржцы точно первые по итогам девятого тура.

Дальше – выезд к набравшему ход «Краснодару». Вот это будет битва.

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Фото: РИА Новости /Михаил Киреев; fc-zenit.ru /Вячеслав Евдокимов