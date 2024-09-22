Миенти Абена: «Если бы я не верил в чемпионство «Спартака», то меня бы здесь не было. Нужно выиграть все матчи, чтобы стать чемпионом»

Миенти Абена заявил, что верит в чемпионство «Спартака» в сезоне‑2024/25.

«Спартак» с 15 очками занимает 5-е место в Мир РПЛ. В воскресенье команда Деяна Станковича примет «Динамо» в матче 9-го тура.

– Вы уже поняли, кто главный соперник «Спартака» в России – ЦСКА или «Зенит»?

– Думаю, что нет какой‑то одной команды. Нужно обыграть на только «Зенит», но и других соперников. Нужно выиграть все игры, чтобы стать чемпионом. Для нас важен каждый матч. Если бы я не верил в чемпионство «Спартака», то меня бы здесь не было, – сказал защитник «Спартака».