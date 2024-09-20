Миенти Абена: «Спартак» и «Зенит» – команды одного уровня по составу. Но мы можем быть лучше, если будем качественно выполнять задания тренера»

Миенти Абена сравнил составы «Спартака» и «Зенита».

«Я не думаю, что у «Зенита » состав уровнем выше нашего. Нам нужно сосредотачиваться на том, что говорит наш тренер. Поверьте мне, если у нас будет получаться делать на поле то, что говорит нам тренер, каждому сопернику будет очень сложно с нами играть.

Для меня «Спартак» и «Зенит» – это команды одного уровня по составу, но мы можем быть лучше их, если будем качественно выполнять задания тренера», – сказал защитник «Спартака ».