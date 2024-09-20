Миенти Абена: «Спартак» и «Зенит» – команды одного уровня по составу. Но мы можем быть лучше, если будем качественно выполнять задания тренера»
Миенти Абена сравнил составы «Спартака» и «Зенита».
«Я не думаю, что у «Зенита» состав уровнем выше нашего. Нам нужно сосредотачиваться на том, что говорит наш тренер. Поверьте мне, если у нас будет получаться делать на поле то, что говорит нам тренер, каждому сопернику будет очень сложно с нами играть.
Для меня «Спартак» и «Зенит» – это команды одного уровня по составу, но мы можем быть лучше их, если будем качественно выполнять задания тренера», – сказал защитник «Спартака».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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