Абена о Черчесове в «Ференцвароше»: «Самый смешной момент — его реакция на ошибки. Потом все смеялись»
Миенти Абена рассказал о работе под руководством Станислава Черчесова в «Ференцвароше».
«Я не поддерживаю связь с Черчесовым, не общался с ним с тех пор, как я здесь. Запомнил его как человека, который пытается помочь всегда и везде. Он всегда пытается завязать с тобой разговор. Когда я пришел в «Ференцварош», Черчесов первым интересовался моей адаптацией. Он спрашивал, есть ли у меня уже дом и все нужное для него.
Черчесов — особенный человек. Нужно понять его, чтобы разобрать, что он имел в виду в каких-то вещах. Самый смешной момент с ним — его реакция на ошибки. Он всегда говорил: «Что это такое ***», а потом все смеялись», — сказал защитник «Спартак».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
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