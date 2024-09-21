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  • Миенти Абена: «Станкович способен привести «Спартак» к чемпионству. Он прямолинейный тренер с очень сильным менталитетом»
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Миенти Абена: «Станкович способен привести «Спартак» к чемпионству. Он прямолинейный тренер с очень сильным менталитетом»

Миенти Абена допускает, что «Спартак» выиграет чемпионат России.

«Станкович – прямолинейный тренер с очень сильным менталитетом, характером. Он пытается привить игрокам лучшие качества, донести свою философию. Безусловно, это очень хороший специалист. 

На мой взгляд, Станкович способен привести «Спартак» к чемпионству. Уверен, если мы будем верить в его идеи, воплощать их в реальность, сможем перенять его философию, у нас все получится», – сказал защитник красно-белых.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoМиенти Абена
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