Миенти Абена: «Станкович способен привести «Спартак» к чемпионству. Он прямолинейный тренер с очень сильным менталитетом»

Миенти Абена допускает, что «Спартак» выиграет чемпионат России.

«Станкович – прямолинейный тренер с очень сильным менталитетом, характером. Он пытается привить игрокам лучшие качества, донести свою философию. Безусловно, это очень хороший специалист.

На мой взгляд, Станкович способен привести «Спартак » к чемпионству. Уверен, если мы будем верить в его идеи, воплощать их в реальность, сможем перенять его философию, у нас все получится», – сказал защитник красно-белых.