Абена пообещал выучить песню «Знаешь ли ты», если «Спартак» выиграет трофей в этом сезоне

Миенти Абена может выучить песню «Знаешь ли ты».

«В пятницу я начну изучать язык. Для меня важно начать общаться на русском.

Жаль, что меня не было на матче легенд. Я видел видео – это было восхитительно! Если в этом сезоне выиграем трофей, постараюсь выучить текст этой песни», – сказал суринамский новичок московского «Спартака».

Напомним, 11 сентября «Спартак» провел матч между смешанными составами бывших и действующих игроков «Спартака ». Команда Деяна Станковича со счетом 2:3 проиграла команде Олега Романцева.

Игре предшествовало выступление певицы МакSим – со зрителями на стадионе она исполнила песню «Знаешь ли ты».