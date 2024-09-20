Абена пообещал выучить песню «Знаешь ли ты», если «Спартак» выиграет трофей в этом сезоне
Миенти Абена может выучить песню «Знаешь ли ты».
«В пятницу я начну изучать язык. Для меня важно начать общаться на русском.
Жаль, что меня не было на матче легенд. Я видел видео – это было восхитительно! Если в этом сезоне выиграем трофей, постараюсь выучить текст этой песни», – сказал суринамский новичок московского «Спартака».
Напомним, 11 сентября «Спартак» провел матч между смешанными составами бывших и действующих игроков «Спартака». Команда Деяна Станковича со счетом 2:3 проиграла команде Олега Романцева.
Игре предшествовало выступление певицы МакSим – со зрителями на стадионе она исполнила песню «Знаешь ли ты».
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