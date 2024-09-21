Мостовой о работе тренером в Европе: «Не исключаю, но понимаю, что это не просто в сегодняшнее время»
Александр Мостовой не исключил, что поработает тренером в Европе.
«В жизни не знаешь, что тебя [ждет] в будущем. Не всегда понятно, что произойдет даже в ближайшие дни.
Поэтому не хочу загадывать. Да, такой вариант я не исключаю, но с другой стороны понимаю, что это не просто в сегодняшнее время», – сказал бывший футболист «Спартака» Мостовой.
Мостовой в Европе играл за португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», испанские «Сельту» и «Алавес».
56-летний экс-игрок сборной России еще не начинал тренерскую карьеру.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости