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  • Мостовой о работе тренером в Европе: «Не исключаю, но понимаю, что это не просто в сегодняшнее время»
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Мостовой о работе тренером в Европе: «Не исключаю, но понимаю, что это не просто в сегодняшнее время»

Александр Мостовой не исключил, что поработает тренером в Европе.

«В жизни не знаешь, что тебя [ждет] в будущем. Не всегда понятно, что произойдет даже в ближайшие дни.

Поэтому не хочу загадывать. Да, такой вариант я не исключаю, но с другой стороны понимаю, что это не просто в сегодняшнее время», – сказал бывший футболист «Спартака» Мостовой.

Мостовой в Европе играл за португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», испанские «Сельту» и «Алавес».

56-летний экс-игрок сборной России еще не начинал тренерскую карьеру.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoвысшая лига Португалия
logoБенфика
logoпремьер-лига Россия
logoСельта
logoЛа Лига
logoАлександр Мостовой
logoАлавес
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logoКан
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