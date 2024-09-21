Мостовой о работе тренером в Европе: «Не исключаю, но понимаю, что это не просто в сегодняшнее время»

Александр Мостовой не исключил, что поработает тренером в Европе.

«В жизни не знаешь, что тебя [ждет] в будущем. Не всегда понятно, что произойдет даже в ближайшие дни.

Поэтому не хочу загадывать. Да, такой вариант я не исключаю, но с другой стороны понимаю, что это не просто в сегодняшнее время», – сказал бывший футболист «Спартака » Мостовой .

Мостовой в Европе играл за португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур », испанские «Сельту» и «Алавес ».

56-летний экс-игрок сборной России еще не начинал тренерскую карьеру.