Мостовой об Абаскале: «Надо брать в «Спартак», качественный специалист освободился. У нас многим поднимают резюме, он здесь почти два года дурил, наслаждался жизнью»

Александр Мостовой пошутил об отставке Гильермо Абаскаля в Испании.

Бывший тренер «Спартака » был уволен с поста главного тренера «Гранады». Команда выиграла 1 матч из 6 во втором испанском дивизионе.

– Абаскаля уволили из «Гранады».

– За что? Как это так?! Не может быть. Значит, надо опять брать его в «Спартак». Качественный специалист освободился.

Самый влиятельный тренер. Верните его в «Спартак»! В нашем футболе многим поднимают резюме.

– Если серьезно, о чем это говорит?

– Это говорит о том, что в нашем футболе много посторонних людей. Где‑то их быстро раскусывают, а где‑то – нет.

В день назначения Абаскаля в «Спартак» я сказал: «Как это возможно? Что это такое?» Почти два года он здесь дурил, наслаждался жизнью. Для меня это неудивительно, так многие делают, – заявил бывший игрок красно-белых и испанской «Сельты» Мостовой .

Абаскаль уволен из «Гранады». Так и не распробовал вкус хамона