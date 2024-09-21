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  • Мостовой об Абаскале: «Надо брать в «Спартак», качественный специалист освободился. У нас многим поднимают резюме, он здесь почти два года дурил, наслаждался жизнью»
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Мостовой об Абаскале: «Надо брать в «Спартак», качественный специалист освободился. У нас многим поднимают резюме, он здесь почти два года дурил, наслаждался жизнью»

Александр Мостовой пошутил об отставке Гильермо Абаскаля в Испании.

Бывший тренер «Спартака» был уволен с поста главного тренера «Гранады». Команда выиграла 1 матч из 6 во втором испанском дивизионе.

Абаскаля уволили из «Гранады».

– За что? Как это так?! Не может быть. Значит, надо опять брать его в «Спартак». Качественный специалист освободился.

Самый влиятельный тренер. Верните его в «Спартак»! В нашем футболе многим поднимают резюме.

– Если серьезно, о чем это говорит?

– Это говорит о том, что в нашем футболе много посторонних людей. Где‑то их быстро раскусывают, а где‑то – нет.

В день назначения Абаскаля в «Спартак» я сказал: «Как это возможно? Что это такое?» Почти два года он здесь дурил, наслаждался жизнью. Для меня это неудивительно, так многие делают, – заявил бывший игрок красно-белых и испанской «Сельты» Мостовой.

Абаскаль уволен из «Гранады». Так и не распробовал вкус хамона

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoЛа Лига
logoАлександр Мостовой
logoД2 Испания
logoГранада
logoМатч ТВ
ахахаха
logoГильермо Абаскаль
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