Мостовой об Абаскале: «Как можно брать человека с автобусной остановки в «Спартак»? У нас дают хорошие счета в банке тем, кто футбол видел по компьютеру»
Бывший тренер «Спартака» был уволен с поста главного тренера «Гранады». Команда выиграла 1 матч из 6 во втором испанском дивизионе.
«Зря уволили. Результата нет и ничего страшного – у нас же так любят говорить, особенно, когда у футбольного человека не получается, а его убирают. А вот эти вот, которые футбол видели по компьютеру… Им нужно время давать. Поэтому не согласен с решением «Гранады».
Это я смеюсь, а если серьезно, то там разобрались сразу и убрали. По сравнению с Россией, там уровень подхода другой. Они как увидели Абаскаля и подумали: зачем он нам? А наша российская платформа многим дает платформу плюс хорошие счета в банке.
Честно, все равно, что с ним будет. Подумаешь, пойдет в другую команду. Там же все решают агенты и связи, поэтому где-то окажется. А если нет, то ничего страшного – в «Спартаке» Абаскаль заработал так, что 10 лет спокойно может жить.
Главное, чтобы в «Спартак» не вернули. Как можно было в такой клуб брать человека с автобусной остановки?!» – заявил бывший игрок красно-белых и испанской «Сельты» Мостовой.
Абаскаль уволен из «Гранады». Так и не распробовал вкус хамона
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